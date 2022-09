FIFA 23: il calcio secondo EA a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Mancano ormai soltanto due giorni al debutto ufficiale di FIFA 23, ma nel frattempo affiorano in rete già i primi confronti delle varie edizioni della nuova simulazione calcistica targata Electronic Arts.

A fornirci una prima comparativa delle versioni PC e console di FIFA 23 è, come di consueto, il canale YouTube ElAnalistaDeBits. Il filmato, che potete consultare in cima alla notizia, evidenzia innanzitutto che la versione PC utilizza per la prima volta la stessa tecnologia delle console Nextgen. Tutte le versioni utilizzano praticamente le stesse impostazioni in termini di modelli, texture e illuminazione. Le ombre su Xbox Series S hanno una risoluzione leggermente inferiore, mentre su PC abbiamo una qualità di poco migliore rispetto a PS5 e Xbox Series X.

Le versioni PS5 e Series X sono identiche, come accaduto in passato con FIFA 21 e FIFA 22. In termini di prestazioni, tutte e 3 le console next-gen girano a 60fps durante il gameplay vero e proprio, e a 30 fps nei replay o nelle clip ravvicinate. La versione PC raggiunge circa 120fps con una RTX 3080 con impostazioni al massimo durante il gameplay e 60/70 fps nei replay o nelle clip ravvicinate.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (in versione Legacy Edition) da venerdì 30 settembre. In attesa di scendere in campo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di FIFA 23 per ulteriori approfondimenti sul nuovo titolo sportivo curato da EA Sports.