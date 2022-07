FIFA 23: il gioco di calcio EA Sports avrà i Mondiali oppure no?

Electronic Arts ha finalmente pubblicato il primo trailer di FIFA 23 e diffuso i primi dettagli relativi al gameplay e alle modalità di gioco presenti. E nel bene o nel male, il gioco segnerà un punto di svolta per la serie: FIFA 23 sarà infatti l’ultimo episodio della serie, segnando la fine dei rapporti tra EA e la FIFA.

Per la prima volta nella storia della serie, quest’anno i Mondiali di calcio si svolgeranno durante il periodo invernale, dunque nel bel mezzo della stagione calcistica europea strettamente collegata ai contenuti di FIFA. Per sfruttare questa occasione al meglio, FIFA 23 proporrà fin dal lancio ben due modalità dedicate ai Mondial, proponendo ai giocatori non solo le competizioni legate a Qatar 2022, anche la Coppa del Mondo femminile che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. Questa gara, tra l'altro, non era mai comparsa prima nella serie.

In merito alle due opzioni di gioco dedicate ai più importanti tornei di questo sport, i giocatori possono stare tranquilli: l’accesso a queste modalità non sarà vincolato all’acquisto di un contenuto scaricabile extra, ma sarà disponibile all’interno del prodotto fin dal giorno del lancio. A tal proposito, FIFA 23 uscirà ufficialmente il prossimo 30 settembre su console PlayStation e Xbox di nuova e vecchia generazione, oltre che su PC e su Nintendo Switch tramite la Legacy Edition.