FIFA 23 cambierà nome? EA non è sicura del buon esito delle trattative ma rassicura i fan

In un'intervista concessa da David Jackson al Financial Times, il Vice Presidente del brand EA Sports FIFA ha discusso del braccio di ferro che sta avvenendo tra Electronic Arts e i massimi organismi del calcio mondiale per evitare il probabile cambio di nome di FIFA 23 e il passaggio delle licenze ad altre aziende.

Il dirigente del colosso videoludico statunitense ha citato le trattative in corso tra EA e la Federazione per FIFA 23 e i futuri capitoli della propria serie calcistica, ribadendo la posizione assunta dalla compagnia e sottolineando come la situazione si stia trascinando tanto a lungo da trasformarsi in una vera e propria "disputa amara".

Pur senza giungere a conclusioni, Jackson coglie l'opportunità offertagli dai giornalisti del Financial Times fornire degli aggiornamenti sull'attuale stato delle trattative, dichiarando che "non siamo sicuri che andremo avanti con la FIFA come partner per i diritti legati alla denominazione dei nostri prodotti. Ma la nostra serie di videogiochi FIFA vanta un numero incredibile di appassionati. Abbiamo davvero tantissimi giocatori e non vediamo perché questo dovrebbe cambiare in futuro".

A voler dar retta a Jackson, quindi, il braccio di ferro che sta avendo luogo tra i vertici della FIFA e i dirigenti di Electronic Arts non dovrebbe ripercuotersi sul lavoro che stanno attualmente conducendo gli sviluppatori del prossimo capitolo della serie calcistica targata EA Sports e, quindi, sulla bontà dell'esperienza ludica e contenutistica da offrire ai fan. Staremo a vedere.

Intanto, nelle scorse settimane l'azienda statunitense ha deciso di cautelarsi depositando in USA e nel Regno Unito i diritti per il brand EA Sports FC, qualora le trattative dovessero portare a un divorzio con la FIFA che avrebbe davvero del clamoroso, considerando le cifre in ballo e il possibile passaggio della licenza ad altri colossi del settore come auspicato dagli azionisti di Take-Two.