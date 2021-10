FIFA 23 cambierà nome? La licenza potrebbe passare ad aziende come Epic Games

In rete continuano a tenere banco le sorprendenti anticipazioni del NY Times sulla trattativa tra EA e FIFA. Dal report del quotidiano americano emergono le possibili attività di aziende come Epic Games per acquisire le licenze e i diritti di sfruttamento videoludico dell'IP della massima organizzazione calcistica.

Il nome di Epic Games viene espressamente citato dai giornalisti del New York Times tra gli attori dell'industria dell'intrattenimento digitale che potrebbero essere interessati ad acquisire le licenze per lo sfruttamento videoludico del marchio di FIFA. La redazione del NY Times, ad ogni modo, non fornisce ulteriori chiarimenti in tal senso ma si limita a sottolineare come, secondo Gareth Sutcliffe di Enders Analysis, il sempre più probabile abbandono della licenza di FIFA da parte di Electronic Arts non dovrebbe avere delle gravi ripercussioni nelle vendite di un ipotetico FIFA 23 rinominato in EA Sports FC, in funzione dell'enorme seguito di pubblico di cui gode la serie.

Il reportage dello storico giornale newyorkese ricostruisce anche le attività portate avanti dalle alte sfere di FIFA per promuovere e finanziare una riforma dei Campionati Mondiali con l'introduzione di una competizione per nazionali da disputarsi ogni due anni. I giornalisti del NY Times, a tal proposito, spiegano che "per trovare questi nuovi fondi, i funzionari della FIFA hanno studiato anche la possibilità di vendere le licenze per videogiochi e prodotti digitali non legati al calcio. Una partnership con attori come Epic Games, il creatore del franchise di Fortnite, potrebbe ad esempio ampliare il gettito finanziario della FIFA ma comporterebbe al tempo stesso anche una riduzione delle entrate derivanti dal premio pagato attualmente EA per l'esclusiva sulla licenza FIFA".

Anche il dirigente di Unity Peter Moore è intervenuto nella discussione: l'ex manager di EA Sports, Microsoft e SEGA (nonché ex presidente del Liverpool FC) ha riflettuto sulla possibilità del passaggio della licenza di FIFA da EA a Epic Games affermando che "fossi in EA, direi 'aspettate un secondo! Ci state dicendo che abbiamo speso centinaia di milioni di dollari per costruire questa partnership e che adesso la licenza rischia di passare a Epic Games perché è diventata sinonimo di videogiochi?' Beh, allora sì che a quel punto mi metterei a negoziare come si deve e a combattere contro tutto questo".