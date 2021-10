FIFA 23: il cambio di nome del gioco EA Sports è sempre più probabile

Continua ad evolversi la situazione legata alla diatriba fra FIFA ed Electronic Arts, la quale diventa sempre più accesa e lascia spazio a pochi dubbi sulla sua conclusione.

Ecco di seguito le ultime dichiarazioni della 'Fédération Internationale de Football Association':

"La FIFA è ottimista circa il suo futuro nell'industria dei videogiochi e negli eSports a causa di una valutazione strategica del mercato legato all'intrattenimento videoludico. È chiaro che questo spazio debba essere occupato da più di un'azienda che controlli i diritti."

Leggendo tra le righe, pare che la rottura sia definitiva e che vi siano poche speranze su una riappacificazione. A questo punto è altamente improbabile che la prossima iterazione del calcistico targato Electronic Arts possa chiamarsi FIFA 23 e i rumor sul cambio di titolo potrebbero essere più concreti che mai, rendendo plausibile la trasformazione di FIFA 23 in EA Sports FC.

Oltre ai cambiamenti relativi al prossimo capitolo del gioco EA, è molto probabile che qualcosa si muoverà anche altrove, dal momento che la FIFA si è mostrata interessata a supportare altre aziende con i suoi diritti. C'è chi sostiene che tra le software house che potrebbero accaparrarsi i diritti e creare un competitor del gioco EA Sports ci sia Epic Games, una delle poche ad essere in grado di fare un investimento di così grande portata. In ogni caso la vicenda è ancora in divenire e bisognerà attendere la sua evoluzione per scoprire quali saranno le prossime mosse della Federazione e del colosso del mondo dei videogiochi.