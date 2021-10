FIFA 23, cambio di nome sempre più probabile: EA rinnova l'alleanza con FIFPRO

La rivoluzione di FIFA 23 paventata da EA con le riflessioni sul cambio di nome della propria simulazione calcistica trova ulteriori conferme con l'annuncio, proprio in queste ore, del rinnovato accordo tra i vertici di Electronic Arts e FIFPRO, l'ente internazionale che rappresenta i calciatori professionisti.

Ciò che emerge dal messaggio condiviso in maniera congiunta dall'organizzazione globale dei calciatori professionisti e il colosso videoludico statunitense è la totale assenza di riferimenti alla FIFA, a ulteriore riprova dei dubbi emersi nella "rivalutazione dei diritti per lo sfruttamento del nome di FIFA" a cui ha accennato nei giorni scorsi la dirigenza di EA.

Nel comunicato stampa si legge infatti che "il rinnovato impegno a lungo termine tra EA e FIFPRO supporta i continui investimenti che EA Sports sta compiendo per il futuro del calcio.In questo modo, a EA Sports viene inoltre offerta l'opportunità di dare vita alla più grande e autentica esperienza calcistica per 150 milioni di giocatori in tutto il mondo".

I rappresentanti di Electronic Arts sottolineano come "FIFPRO continuerà ad essere un partner importante mentre costruiamo la prossima generazione di esperienze calcistiche targate EA Sports per i giocatori di tutto il mondo". La partnership strategica tra EA e FIFPRO consentirà quindi alla software house americana di utilizzare i nomi reali delle migliaia di calciatori dei campionati professionistici di tutto il mondo (17.000, in base alle ultime stime), e questo a prescindere dal (sempre più probabile) cambio di nome di FIFA 23 in EA Sports FC.