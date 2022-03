FIFA 23: il cambio nome è un rischio, ma anche una nuova opportunità per EA

Da tempo si parla di un possibile cambio di nome per FIFA 23 a favore della nomenclatura EA Sports Football Club, con l'obiettivo da parte di Electronic Arts di non rinnovare la collaborazione con la FIFA, a causa degli alti costi e delle tante limitazioni.

Una mossa rischiosa? Parlando ai microfoni di GamesIndustry, l'analista Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis sottolinea come ovviamente questa sia una mossa ad alto rischio ma che potrebbe aprire nuove opportunità di business ad Electronic Arts.

Da tempo i rapporti tra EA e la FIFA sono molto tesi con i manager di Electronic Arts che vedono ormai questo accordo come un limite e la FIFA che si starebbe guardando intorno in cerca di nuove opportunità di guadagno. Si aprono quindi vari scenari, secondo Piers Harding-Rolls un cambio di nome potrebbe non danneggiare troppo il gioco di calcio Electronic Arts, che gode ormai di un pubblico estremamente fidelizzato negli anni, c'è però la possibilità che si possa creare confusione, sopratutto se altri publisher acquisteranno la licenza FIFA.

Per il momento Electronic Arts non ha commentato i rumor, secondo Tom Henderson FIFA non cambierà nome e alla fine il publisher risolverà il contenzioso con la federazione internazionale, cercando magari di perfezionare l'accordo per mirar ad una maggior flessibilità nell'utilizzo del marchio.