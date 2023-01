FIFA 23, ecco tutti i candidati al TOTY: pronti a votare i vostri calciatori preferiti?

Parallelamente al lancio dei Centurioni Team 1 su FIFA 23, l’ultimo calcistico di casa EA Sports conferma la lista di giocatori candidati al Team of the Year, dai portieri agli attaccanti, per un totale di 100 calciatori. Solo 11 di questi diventeranno membri effettivi del TOTY: voi chi voterete?

Alcuni nomi li abbiamo già dati per scontati, specialmente dopo la conclusione del Mondiale del Qatar 2022, ma ci sono tante altre sorprese che meritano di essere considerate. Senza ulteriori indugi, vediamo la lista completa.

FIFA 23 TOTY Portieri

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Mike Maignan (AC Milan)

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Wojciech Szczesny (Juventus)

Kevin Trapp (Frankfurt)

Yassine Bounou (Sevilla)

Hugo Lloris (Tottenham)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

FIFA 23 TOTY Difensori

Marcos Acuna (Sevilla)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Joao Cancelo (Manchester City)

Jonathan Clauss (Marseille)

Thiago Silva (Chelsea)

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Eder Militao (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Grimaldo (Benfica)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Theo Hernandez (AC Milan)

Reece James (Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Chelsea)

Nicolas Otamendi (Benfica)

Gleison Bremer (Juventus)

Niklas Sule (Borussia Dortmund)

Fikayo Tomori (AC Milan)

Kieran Trippier (Newcastle United)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Jules Kounde (Barcelona)

Cristian Romero (Tottenham)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

FIFA 23 TOTY Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter Milan)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Steven Berghuis (Ajax)

Marcelo Brozovic (Inter Milan)

Bernardo Silva (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Moussa Diaby (Bayer Leverkusen)

Nabil Fekir (Real Betis)

Seko Fofana (Lens)

Pedri (Barcelona)

Vincenzo Grifo (Freiburg)

Rodri (Manchester City)

Daichi Kamada (Frankfurt)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Filip Kostic (Juventus)

Toni Kroos (Real Madrid)

Merino (Real Sociedad)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Luka Modric (Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Parejo (Villarreal)

Lorenzo Pellegrini (AS Roma)

Declan Rice (West Ham United)

Bukayo Saka (Arsenal)

Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Sandro Tonali (AC Milan)

Federico Valverde (Real Madrid)

Casemiro (Manchester United)

Sofyan Amrabat (Fiorentina)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Ritsu Doan (Freiburg)

Enzo Fernandez (Benfica)

Ivan Perisic (Tottenham)

Adrian Rabiot (Juventus)

FIFA 23 TOTY Attaccanti

Iago Aspas (Celta Vigo)

Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

Karim Benzema (Real Madrid)

Rafael Leao (AC Milan)

Neymar Jr. (Paris Saint-Germain)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Ousmane Dembele (Barcelona)

Joao Felix (Atletico Madrid)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Phil Foden (Manchester City)

Cody Gakpo (Liverpool)

Erling Haaland (Manchester City)

Borja Iglesias (Real Betis)

Ciro Immobile (Lazio)

Harry Kane (Tottenham)

Randal Kolo Muani (Frankfurt)

Dejan Kulusevski (Tottenham)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Sadio Mane (Bayern Munich)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Darwin Nunez (Liverpool)

Victor Osimhen (Napoli)

Mohammed Salah (Liverpool)

Heung-Min Son (Tottenham)

Martin Terrier (Rennes)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Olivier Giroud (AC Milan)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Di questi giocatori solo 11 prenderanno parte della formazione definitiva, accompagnati da qualche riserva per creare una squadra dell’anno completa.

A inizio gennaio, invece, abbiamo visto l’ultimo Team of the Week di FIFA 23 per la Settimana 10.