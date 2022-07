FIFA 23: la Carriera sarà al centro del prossimo reveal?

I ragazzi di EA Sports stanno movimentando questa calda estate snocciolando una dopo l'altra le principali novità che verranno offerte in FIFA 23, in arrivo sugli scaffali fisici e digitali alla fine del prossimo mese di settembre.

Nei giorni scorsi abbiamo così scoperto i contenuti delle edizioni Standard e Ultimate di FIFA 23, ottenuto la conferma della presenza dei Mondiali di Calcio maschili e femminili, saggiato le potenzialità dell'HyperMotion2 Technology esclusive per next-gen, ricevuto la notizia del ritorno della Juventus e scoperto nel dettaglio tutte le principali novità di gameplay di FIFA 23.

Cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni, dunque? Stando all'account Twitter PlayStation Game Size, al quale non sfugge neppure il più piccolo cambiamento nel database del negozio digitale di PlayStation, il prossimo reveal avrà a che fare con la Carriera di FIFA 23. Come potete vedere in calce a questa notizia, il curatore del profilo è riuscito a mettere la mani sull'anteprima di un video ritraente allenatori del calibro di Josep Guardiola e Antonio Conte, la cui durata dovrebbe assestarsi intorno ai 7 minuti.

PlayStation Game Size non conosce la data di pubblicazione del video, ma l'impressione è che non sia molto lontana. Restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di EA Sports.