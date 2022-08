FIFA 23: quali sono le novità della modalità Carriera?

Ecco il trailer di approfondimento sulla modalità Carriera di FIFA 23, con tutte le novità previste da EA Sports per elevare l'esperienza di gioco e contenutistica offerta dal simulatore calcistico.

Il trailer di presentazione della nuova Carriera di FIFA 23 offre a EA Sports l'opportunità di delineare un quadro esauriente delle sorprese previste dagli appassionati della modalità regina dell'esperienza singleplayer di ogni capitolo della serie.

La prima sorpresa riguarderà il rinnovato design del menù, con tantissime migliorie e aggiunte per rendere più intuitiva la fruizione delle numerose informazioni per gli allenamenti, i trasferimenti e gli impegni per le competizioni disputate dalla propria squadra di club o selezione nazionale.

In quest'ottica di rinnovamento troviamo anche i Momenti Chiave Giocabili, un nuovo modo di cimentarsi nelle sfide della Carriera con gli utenti chiamati a prendere il controllo delle fasi salienti delle partite per definire il risultato di ciascun incontro. Non meno interessanti sono poi le sorprese previste con i Momenti Dinamici, delle sequenze cinematografiche generate dinamicamente per gli eventi più importanti, come l'arrivo in un nuovo club come giocatore, l'ingaggio di un campione nelle sessioni di calciomercato o la vendita di un giocatore importante come manager.

Nella nuova Carriera di FIFA 23 verrà dato ampio spazio alla personalizzazione e, nella modalità che consente di seguire il percorso di crescita di un solo atleta, a un sistema di personalità fluido per definire il carattere del giocatore interpretato in base alle sue azioni dentro e fuori dal campo. Anche per quanto concerne la Carriera Manager sono previste diverse innovazioni, prima fra tutte la possibilità di interpretare degli allenatori reali come Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Antonio Conte,

Thomas Tuchel e altri ancora.

I patiti di calciomercato saranno poi felici di sapere che FIFA 23 vanterà un nuovo sistema di feedback sui trasferimenti che valuterà l'influenza sul club delle attività svolte nella campagna acquisti (e cessioni), con tanto di analisi dinamica sulle finanze, sulla capacità di negoziazione e sulla sostenibilità economica di determinate operazioni, dal denaro speso per il cartellino di un nuovo calciatore al monte ingaggi. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate la nostra anteprima con le novità della Carriera di FIFA 23.