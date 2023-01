FIFA 23 Centurioni Team 2: c'è pure Ibrahimović, seppur 'nascosto'

La campagna dei Centurioni di FIFA 23, lanciata ufficialmente la scorsa settimana, giunge ad una nuova fase ricevendo una squadra nuova di zecca ricca di campioni. Scopriamo assieme tutti i calciatori selezionati da EA Sports per far parte del Team 2 dei Centurioni<(b>.

Nel caso ve lo foste perso, vi ricordiamo che le carte della serie Centurioni celebrano quei giocatori che occupano un posto stabile tra i titolari della loro squadra, per la quale danno sempre il massimo. Ogni oggetto giocatore aggiornato rispecchia la longevità calcistica di un Centurione, traducendo le sue 100 e passa presenze (e a volte più di 100 gol, assist o reti inviolate) in un potenziamento eccezionale che lo eleva da comparsa in FUT a nome di spicco in formazione. Ecco a voi il Team 2:

FIFA 3 Ultimate Team | Centurioni Team 2

Mohamed Salah - 93 (Liverpool)

Marco Reus - 89 (Borussia Dortmund)

Marco Verratti - 89 (Paris Saint-Germain)

Fred - 88 (Manchester United)

César Azpilicueta - 87 (Chelsea)

Dušan Tadić - 87 (Ajax Amsterdam)

Iago Aspas - 87 (Celta Vigo)

Cristiano Biraghi - 86 (Fiorentina)

Anthony Lopes - 86 (Olympique Lyonnais)

Christian Günter - 86 (Freiburg)

Alexis Saelemaekers - 85 (Milan)

Christian Stuani - 85 (Girona)

Davide Calabria - 85 OVR (Milan)

Anche se non è stato elencato da EA Sports nel Team 2 dei Centurioni, nei pacchetti può essere trovato anche Zlatan Ibrahimović del Milan, per l'occasione accompagnato da una carta con OVR 90. L'Oggetto Giocatore del campione svedese viene anche mostrato nel messaggio in-game che accoglie i giocatori all'apertura di FUT 23. A questa lunga lista di calciatori vanno ad aggiungersi anche Declan Rice del West Ham United (87) sbloccabile con una Sfida Creazione Rosa e Domenico Berardi del Sassuolo (87) ottenibile tramite un Obiettivo Giocatore.

Il Team 2 dei Centurioni rimarrà nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team fino alle ore 19:00 di venerdì 20 gennaio, giorno in cui dovrebbe cominciare la campagna TOTY. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che FIFA 23 ha appena ricevuto il Title Update 6 con tante novità, inoltre sono ufficialmente aperte le votazioni per i Team of the Year di FUT 23.