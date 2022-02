FIFA 23: il CEO di Electronic Arts rivolge parole di fuoco alla FIFA, licenza a rischio?

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, avrebbe spiegato ai propri dipendenti i motivi per cui ritiene ormai superfluo proseguire il lungo rapporto tra il publisher e la FIFA. Il prossimo FIFA 23 potrebbe davvero essere l'ultimo gioco calcistico ad avere questo titolo?

Gli attriti tra il publisher americano e il colosso del mondo calcistico sembra aver raggiunto un punto critico. Dopo le dichiarazioni infuocate che hanno accompagnato l'ultima parte del 2021, sono emerse le parole risalenti allo scorso novembre che Andrew Wilson avrebbe espresso durante una riunione a porte chiuse con il proprio staff. Commentando lo stato delle trattative con la nota associazione sportiva, il CEO di Electronic Arts ha definito la licenza FIFA come un "ostacolo" per le ambizioni del publisher.

Stando alle dichiarazioni pervenute in forma anonima alla redazione di VGC, la FIFA avrebbe infatti impedito ad EA di sviluppare il titolo calcistico oltre la tradizionale modalità 11vs11, ostacolando la creazioni di ecosistemi digitali più ampi: "Sarò più schietto, più franco di quanto non lo sia stato con il mondo esterno. Abbiamo avuto un ottimo rapporto con la FIFA negli ultimi 30 anni. Abbiamo creato miliardi di valore...semplicemente enorme. Abbiamo creato una delle più grandi proprietà intellettuali del pianeta". Il Ceo ha poi proseguito: "Direi, è questo potrebbe essere un po' di parte, che il marchio FIFA ha più significato come videogioco che come organo calcistico. Non diamolo per scontato e cerchiamo di non essere arroganti. Abbiamo lavorato sodo per cercare di far capire alla FIFA le nostre necessità per il futuro".

"Fondamentalmente quello che otteniamo dalla FIFA quando non c'è la Coppa del Mondo sono le quattro lettere sulla parte anteriore della scatola, in un mondo in cui la maggior parte delle persone non vede nemmeno più la confezione perché acquista il gioco in digitale" ha proseguito Wilkins, per poi concludere: "Nell'anno della Coppa del Mondo ovviamente possiamo avere accesso alla competizione, ma nel più ampio contesto del calcio globale su base annuale non è la coppa più importante. Abbiamo 300 licenze che ci danno contenuti con cui i giocatori interagiscono di più e con maggiore profondità".

Interrogata dai giornalisti Electronic Arts ha rifiutato di commentare questa versione dei fatti. Se venisse confermata però emergerebbe la possibilità di un divorzio imminente tra i due colossi. FIFA 23 potrebbe quindi essere l'ultimo gioco della serie con licenza ufficiale. Voi cosa ne pensate?