FIFA 23 ancora in cima, Horizon Forbidden West torna sul podio: la nuova classifica UK

Arrivano i nuovi dati relativi alle vendite software relative al mercato UK nella settimana compresa tra il 9 ed il 15 ottobre 2022: se FIFA 23 si conferma ancora in cima alla classifica del Regno Unito, sul podio ritorna un po' a sorpresa Horizon Forbidden West compiendo un considerevole balzo in avanti

Nella classifica relativa alla settimana precedente, infatti, l'opera targata Guerrilla Games si era infatti posizionata al ventottesimo posto, lontanissimo quindi non solo dai primissimi posti ma anche dalla Topo 10, mentre adesso si piazza in terza posizione dietro a FIFA 23 e Mario Kart 8 Deluxe. Con grande probabilità l'arrivo di nuovi scorte e bundle di PlayStation 5 sul suolo britannico hanno dato una grossa spinta all'ultima avventura di Aloy. Nel ricordarvi che sono aperti i preorder per la colonna sonora fisica di Horizon Forbidden West, scopriamo la nuova Top 10 nella sua interezza:

FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Horizon Forbidden West Splatoon 3 Nintendo Switch Sports LEGO Harry Potter Collection PGA Tour 2K23 Leggende Pokémon Arceus LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Animal Crossing New Horizons

In ogni caso l'ultimo titolo calcistico realizzato da Electronc Arts sembra inarrestabile: FIFA 23 è stato il gioco più venduto negli USA a settembre 2022, segnando così grandi risultati anche oltreoceano.