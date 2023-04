Fifa 23, è tempo di classifiche: il calcio secondo EA domina il Regno Unito

È tempo di nuove classifiche videoludiche provenienti dal mercato UK, le quali mostrano un grande aumento di interesse per Fifa 23 registrato nell'ultimo periodo. Il calcio spettacolo regalato da EA con Fifa 23 raggiunge infatti la vetta della classifica che riporta i dieci giochi più venduti nel corso della scorsa settimana.

Quali altri titoli figurano nella lista? Molto bene anche per Mario e i suoi amici con Mario Kart 8 Deluxe nel periodo di tempo che è andato dal 10 al 15 aprile, soprattutto grazie ai festeggiamenti di Nintendo per il Mar10 Day con tante soprese che hanno fatto urlare "Mamma Mia!" ai fan dell'idraulico della Grande N. A seguire, invece, troviamo il survival horror per antonomasia, recentemente ritornato in voga con l'uscita di Resident Evil 4 Remake che si aggiudica il terzo posto.

Qui di seguito, però, vi riportiamo la classifica completa:

Fifa 23 raggiunge il primo posto di questa settimana, mantenendo intatta la sua posizione rispetto alle precedenti analisi;

Mario Kart 8 Deluxe sfreccia a tutta velocità e passa dalla quarta alla seconda posizione;

Poco male invece per Resident Evil 4 Remake, che dal posto immediatamente sotto alla cima giunge al terzo posto;

Stessa cosa dicasi per Hogwarts Legacy, che dal terzo posto passa al quarto;

Il Mar10 Day e l'uscita del film di Super Mario Bros. ha sancito un ritorno in auge delle IP Nintendo, come visto dalla presenza di Super Mario Odyssey al quinto posto, scalando la classifica rispetto alla precedente decima posizione;

Aumenta l'interesse anche per God of War Ragnarok, che passa dalla nona alla sesta posizione

Gran Turismo 7 era e rimane alla settima posizione della classifiche di vendita;

Calano parzialmente le vendite di Call of Duty Modern Warfare 2, che va dalla sesta alla ottava posizione;

Minecraft su Nintendo Switch passa dalla undicesima alla nona posizione;

Infine, come per Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros U Deluxe giunge dalla diciassettesima posizione alla decima.

Si conclude così la lista dei giochi più venduti nel mercato UK nella settimana conclusasi il 15 aprile, la quale ha segnato un aumento di interesse per il calcio videoludico ideato da Electronic Arts e per le esperienze digitali di Mario e dei suoi amici.