FIFA 23 in cima alla classifiche di vendita UK: lancio migliore di FIFA 22

Il nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts va subito in rete. Come prevedibile, FIFA 23 ha scalato i vertici delle classifiche di vendita relative al Regno Unito, impossessandosi velocemente della prima posizione a pochi giorni dal lancio.

Stando ai dati diffusi dal portale Games Industry, l'ultimo episodio di FIFA registra anche una crescita nelle vendite retail rispetto ai risultati registrati un anno prima da FIFA 22 nella sua prima settimana di commercializzazione. L'aumento in verità è molto sensibile, pari all'1,6%, tuttavia resta ugualmente significativo in quanto le ultime iterazioni del brand EA avevano segnato un calo nelle vendite in formato fisico.

La versione di maggior successo risulta essere quella PlayStation 5, con il 41% delle copie fisiche acquistate relative alla piattaforma next-gen di Sony. Seguono PS4 con il 30% ed Xbox One con il 17%, mentre la versione Xbox Series X e la Legacy Edition per Nintendo Switch non vanno oltre il 6%. FIFA 23 batte la concorrenza di Splatoon 3, che resta comunque in seconda posizione, mentre a sorpresa il terzo posto vede il ritorno sul podio di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, con un boom di vendite pari al 252% rispetto alla scorsa settimana, dove occupava la decima posizione. Di seguito ecco la Top 10 completa relativa al periodo compreso tra il 25 settembre ed il primo ottobre:

FIFA 23 Splatoon 3 LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Horizon Forbidden West Minecraft Grand Theft Auto V Animal Crossing New Horizons Leggende Pokémon Arceus

Per maggiori dettagli sul numero uno dell'ultima settimana non perdetevi la nostra recensione di FIFA 23. Intanto è stata pubblicata la prima patch di FIFA 23, che apporta migliorie agli arbitri ed ai calci di rigore.