FIFA 23: la colonna sonora è su Spotify, ci sono canzoni di Bad Bunny e Rosalia

Con il debutto sul mercato sempre più vicino, Electronic Arts ha rivelato la colonna sonora completa di FIFA 23, che si prospetta ancora più ricca e variegata rispetto a quanto ascoltato nelle passate iterazioni del brand.

E' possibile trovare la colonna sonora di FIFA 23 su Spotify, che include la bellezza di 95 brani provenienti da artisti di tutto il mondo, sia emergenti che già affermati. In aggiunta, attraverso un comunicato, il colosso americano rivela anche alcune curiosità e statistiche sulle canzoni inserite in FIFA 23 più sentite a livello globale ed italiano. Ad esempio, in tutto il mondo ci sono 21,2 milioni di playlist che contengono almeno un singolo brano incluso in FIFA 23, mentre la Svezia risulta essere il Paese con il maggior numero di playlist FIFA per utente, seguita a ruota da Norvegia e Danimarca.

A livello mondiale, è Ojitos Lindos di Bad Bunny e Bomba Estereo la canzone di FIFA 23 più ascoltata in assoluto. Ecco di seguito la Top 5 dei brani più ascoltati presenti nel nuovo gioco della serie:

Ojitos Lindos - Bad Bunny e Bomba Estereo Obsessed With You - Central Cee Saoko - Rosalia Ahora y Siempre - Linton e Quevedo Nail Tech - Jack Harlow

Curiosi invece di scoprire quali sono le tracce di FIFA 23 più popolari in Italia? Ecco quindi la Top 5 relativa al Bel Paese:

Ojitos Lindos - Bad Bunny e Bomba Estereo Obsessed With You - Central Cee Saoko - Rosalia Nail Tech - Jack Harlow People - Kungs e The Knocks

