FIFA 23: come cambia FUT? Le novità della modalità Ultimate Team

FIFA 23 presenta anche numerose novità legate FUT: vi sveliamo i cambiamenti della celebre modalità Ultimate Team, ecco cosa cambia nel prossimo gioco della serie FIFA.

Tra gli interventi più profondi e "impattanti" ai fini del gameplay di FIFA 23 Ultimate Team ci sarà la completa ridefinizione del parametro dell'Intesa. Il nuovo sistema elaborato da EA Sports darà infatti modo a ciascun atleta di aumentare la "chimica di squadra" condividendo l'Intesa indipendentemente dalla rispettiva posizione in campo.

In questo modo, i giocatori più navigati di FUT potranno allestire squadre ancora più affiatate, eliminando di fatto la necessità di preoccuparsi dei parametri aleatori dell'Intesa di reparto dei precedenti capitoli di FIFA.

Chi predilige il gioco in solitaria ma non vuole sganciarsi dall'esperienza tattica offerta da Ultimate Team sarà poi felice di sapere che in FIFA 23 verrà dato ampio spazio ai Momenti FUT, una nuova modalità singleplayer che pone i giocatori davanti a scenari mutevoli. Momenti FUT è pensata per offrire un'esperienza più immediata e una maggiore flessibità nella durata delle partite, ma anche una più ampia libertà di scelta nel livello di difficoltà e nell'impostazione dei requisiti di squadra anche tramite le Stelle, una valuta ingame da spendere per ottenere in cambio dei giocatori e dei pacchetti a tema.

La maggiore libertà offerta agli utenti si rifletterà anche nella personalizzazione degli stadi, sensibilmente aumentata per favorire un ulteriore livello di immersione nelle attività manageriali e tattiche associate alla gestione del proprio team FUT. Quanto al cross-play, Electronic Arts coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo approfondimento per spiegare che funzionerà solo tra piattaforme della medesima generazione, dunque solamente tra utenti PS5, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia da un lato e PS4 e Xbox One dall'altro. Il cross-play, d'altro canto, non si limiterà alla sola ricerca delle lobby multiplayer ma andrà ad abbracciare l'intero mercato dei trasferimenti e la gestione delle classifiche online.

Volete saperne di più sul nuovo FUT? Vi lasciamo in compagnia di Antonio Izzo e della nostra anteprima sulle novità di FIFA 23 Ultimate Team, con tantissimi spunti di riflessioni e un'analisi approfondita sulle tante sorprese promesse da EA ai fan del simulatore calcistico in uscita il 30 settembre su PC e console.