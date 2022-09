FIFA 23: come cambiare la lingua della telecronaca

Come in passato, anche in FIFA 23 ci sarà modo di cambiare la lingua della telecronaca attraverso una vasta scelta di opzioni. Da quella italiana al commento in inglese, senza dimenticare la presenza degli speaker francesi, spagnoli, tedeschi ed altro ancora, EA ha pensato alle esigenze di tutti i suoi fan.

Ma se appunto volessimo modificare la telecronaca ed ascoltare un parlato diverso dal nostro, come si può fare? I passaggi da seguire sono pochi e semplicissimi: basta entrare nelle Impostazioni di gioco dal menù principale e scorrere fino alla voce Audio. Da qui si apriranno ulteriori opzioni relative unicamente al sonoro, con una voce specifica denominata Lingua telecronaca, che vi permetterà così di poterla cambiare a vostro piacimento con una differente, che verrà subito applicata alla prossima partita che giocherete.

Non c'è alcun tipo di limitazione nel cambiare a lingua del commento durante le partite, pertanto potrete farlo quando preferito per poi reimpostare nuovamente l'italiano in un secondo momento. In questo modo potrete sperimentare fino a fondo tutte le opzioni audio messe a punto da EA per il nuovo FIFA, e scoprire così quale potrebbe rivelarsi la vostra telecronaca preferita.

