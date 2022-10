FIFA 23: come esultare, la guida completa a tutte le esultanze

Come ogni anno, il nuovo capitolo di FIFA realizzato da Electronic Arts ha finalmente aperto la stagione calcistica videoludica, portando con sé una serie di novità di gameplay (tra cui il nuovo Hypermotion 2.0 di FIFA 23) e contenuti.

Tra questi ultimi è possibile annoverare anche alcune nuove esultanze, che vanno ad aggiungersi alla già grande quantità di celebrazioni già note che i giocatori possono eseguire dopo aver realizzato un gol. Andiamo quindi a vedere la lista completa delle esultanze disponibili all'interno di FIFA 23.

Nuove Esultanze

Eye of the Storm - mantieni R1 + muovi R3 in senso antiorario (PlayStation) / mantieni RB + muovi R in senso antiorario (Xbox)

Gamer - mantieni R1 + muovi R3 a destra e sinistra (PlayStation) / mantieni RB + muovi R a destra e sinistra (Xbox)

Arm Swing - mantieni L1 + muovi R3 a destra e sinistra (PlayStation) / mantieni LB + muovi R a destra e sinistra (Xbox)

Slide Salute - mantieni R1 + mantieni R3 verso destra (PlayStation) / mantieni RB + mantieni R verso destra (Xbox)

Eyes and Arms (Griddy) - mantieni L2 + muovi R3 in alto due volte (PlayStation) / mantieni LT + muovi R in alto due volte

Slide and Flex - mantieni R1 + mantieni R3 verso il basso (PlayStation) / mantieni RB + mantieni R verso il basso (Xbox)

Esultanze Base

Esultanza caratteristica del giocatore – premi X (Playstation) / premi A (Xbox)

Esultanza casuale – premi Cerchio (Playstation) / premi B (Xbox)

Annulla esultanza – premi L1+R1 (Playstation) / premi LB+RB (Xbox)

Mosse in corsa - Selezione 1

Ciucciotto – mantieni Quadrato (Playstation) / mantieni X (Xbox)

Braccia distese - premi Quadrato e poi mantieni Quadrato (Playstation) / premi X e poi mantieni X (Xbox)

Mamma mia – premi Triangolo e poi mantieni Triangolo (Playstation) / premi Y e poi mantieni Y (Xbox)

Aeroplano – mantieni R3 (Playstation) / mantieni R3 (Xbox)

Mosse in corsa - Selezione 2

Indica il cielo – mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni R verso l’alto (Xbox)

Telefono – mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni R verso il basso (Xbox)

Mani al cielo – muovi R3 verso destra, poi mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / muovi R verso destra, poi mantieni R verso sinistra (Xbox)

Andiamo! - muovi R3 verso sinistra, poi mantieni R3 verso destra (Playstation) / muovi R verso sinistra, poi mantieni R verso destra (Xbox)

Mosse in corsa - Selezione 3

Baci – muovi R3 verso il basso, poi mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / muovi R verso il basso, poi mantieni R verso l’alto (Xbox)

Braccia rotanti – muovi R3 verso l’alto, poi mantieni R3 verso il basso (Playstation) / muovi R verso l’alto, poi mantieni R verso il basso (Xbox)

Uccello in volo – muovi R3 verso destra, poi mantieni R3 verso destra (Playstation) / muovi R verso destra, poi mantieni R verso destra (Xbox)

Mani sulla testa – muovi R3 verso sinistra, poi mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / muovi R verso sinistra, poi mantieni R verso sinistra (Xbox)

Simbolo del cuore – muovi R3 verso il basso, poi mantieni R3 verso il basso (Playstation) / muovi R verso il basso, poi mantieni R verso il basso (Xbox)

Braccia al cielo – muovi R3 verso l’alto, poi mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / muovi R verso l’alto, poi mantieni R verso l’alto (Xbox)

Mulinello – ruota R3 in senso orario (Playstation) - ruota R in senso orario (Xbox)

Mosse finali - Selezione 1

Forbici – mantieni L1 e premi Quadrato (Playstation) / mantieni LB e premi X (Xbox)

Sfida – mantieni L2 e premi 2 volte Quadrato (Playstation) / mantieni LT e premi 2 volte X (Xbox)

Salto Rana (offline) - mantieni L2 + ruota R3 in senso antiorario (Playstation) / mantieni LT + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Un occhio – mantieni R2 + premi R3 (Playstation) / mantieni RT + premi R (Xbox)

Spavalda – mantieni R1 + premi 2 volte Cerchio (Playstation) / mantieni RB + premi 2 volte B (Xbox)

Entusiasmante – mantieni R2 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Piccione – premi R1 + premi R3 (Playstation) / mantieni RB + premi R (Xbox)

Chitarra - mantieni R1 + muovi R3 verso l’alto 2 volte (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso l’alto 2 volte (Xbox)

Scivolata sulle Ginocchia - mantieni R1 + muovi R3 verso sinistra + muovi L3 verso sinistra (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso sinistra + muovi L verso sinistra (Xbox)

Camminata Veloce (offline) - mantieni L2 + muovi R3 verso destra + muovi L3 verso destra (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso destra + muovi L verso destra (Xbox)

Scivolata sulle Ginocchia e Giravolta - mantieni L1 + muovi R3 in senso orario (Playstation) / mantieni LB + muovi R in senso orario (Xbox)

Mosse finali - Selezione 2

Mossa finale caratteristica – premi X (Playstation) / premi A (Xbox)

X – mantieni L1 + muovi R3 verso il basso 2 volte (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso il basso 2 volte (Xbox)

Rotazione a terra – mantieni L1 + ruota R3 in senso antiorario (Playstation) / mantieni LB + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Cade! - mantieni L2 + premio Cerchio (Playstation) / mantieni LT + premi B (Xbox)

Cellulare – mantieni L2 + premi Quadrato (Playstation) / mantieni LT + premi X (Xbox)

Ipnosi – mantieni L2 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni LT + premi Y (Xbox)

Mostra rispetto – mantieni L1 + premi 2 volte Cerchio (Playstation) / mantieni LB + premi 2 volte B (Xbox)

Mescolare – mantieni L2 + premi 2 volte Triangolo (Playstation) / mantieni LT + premi 2 volte Y (Xbox)

Indica il cielo – mantieni L1 + premi Cerchio (Playstation) / mantieni LB + premi B (Xbox)

Danza Spagnola - mantieni L2 + muovi R3 verso l’alto 2 volte (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso l’alto 2 volte (Xbox)

Giustiziere del Mondo - mantieni R1 + premi 2 volte Triangolo (Playstation) / mantieni RB + premi 2 volte Y (Xbox)

Saluto – mantieni R1 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni RB + premi Y (Xbox)

Mosse finali - Selezione 3

Manichino – mantieni L2 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Più forte! - mantieni L2 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso destra (Xbox)

Cuore – mantieni L2 + mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso il basso (Xbox)

Peso morto – mantieni L2 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Flauto – mantieni L2 + muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Scorpione – mantieni L2 + muovi R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Foto di gruppo – mantieni L2 + muovi R3 2 volte verso il basso (Playstation) / mantieni LT + muovi R 2 volte verso il basso (Xbox)

Sorseggia il Tè - mantieni L2 + muovi R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Scivolata sulle ginocchia sbagliata – mantieni L2 + muovi R3 verso sinistra 2 volte (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso sinistra 2 volte (Xbox)

Maschera – mantieni L1 + muovi R3 verso l’alto 2 volte (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso l’alto 2 volte (Xbox)

Breakdance – mantieni R1 + muovi R3 verso destra 2 volte (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso destra 2 volte (Xbox)

Sulla cresta dell’onda - mantieni L1 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni LB + premi Y (Xbox)

Mosse finali - Selezione 4

Relax (offline) – mantieni R2 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Verme al contrario – mantieni R1 + ruota R3 in senso antiorario (Playstation) / mantieni RB + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Salto all’indietro senza controllo – mantieni R2 + ruota R3 in senso orario (Playstation) / mantieni RT + ruota R in senso orario (Xbox)

Verticale sulle mani – mantieni R2 + ruota R3 in senso antiorario (Playstation) / mantieni RT + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Salta e indica – mantieni R2 + muovi R3 verso il basso 2 volte (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso il basso 2 volte (Xbox)

Scivola e trascinati sulle ginocchia – mantieni L1 + muovi R3 verso il basso, poi verso l’alto (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso il basso, poi verso l’alto (Xbox)

K.O - mantieni L1 + premi due volte Quadrato (Playstation) / mantieni LB + premi due volte X (Xbox)

Segno anche qui – mantieni R1 + premi Cerchio (Playstation) / mantieni RB + premi B (Xbox)

Surf e fletti i muscoli – mantieni L2 + muovi R3 verso il basso, poi verso l’alto (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso il basso, poi verso l’alto (Xbox)

Mostra l’orgoglio - mantieni R1 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Fratellino – mantieni L2 + premi 2 volte Cerchio (Playstation) / mantieni LT + premi 2 volte B (Xbox)

Mosse finali - Selezione 5

Fingers - mantieni L2 + premi R3 (Playstation) / mantieni LT + premi R (Xbox)

Bacia il terreno – mantieni R2 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso destra (Xbox)

Incredulità - mantieni R2 + mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso il basso (Xbox)

Salti all’indietro - mantieni R2 + premi 2 volte Quadrato (Playstation) / mantieni RT + premi 2 volte X (Xbox)

Pace – mantieni R1 + premi 2 volte Quadrato (Playstation) / mantieni RB + premi 2 volte X (Xbox)

Ondeggia (offline) - mantieni L2 + ruota R3 in senso orario (Playstation) / mantieni LT + ruota R in senso orario (Xbox)

Golf – mantieni R1 + muovi R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Matador – mantieni R2 + muovi R3 verso il basso, poi verso l’alto (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso il basso, poi verso l’alto (Xbox)

Occhialini - mantieni R2 + muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Ballo 3 - mantieni R2 + muovi R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Flessioni – mantieni R1 + muovi R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Il verme – mantieni R1 + ruota R3 in senso orario (Playstation) / mantieni RB + ruota R in senso orario (Xbox)

Danza – mantieni R1 + muovi R3 verso il basso 2 volte (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso il basso 2 volte (Xbox)

Mosse finali - Selezione 6

Piroetta e caduta – mantieni R2 + muovi R3 verso l’alto 2 volte (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso l’alto 2 volte (Xbox)

Balletto e piroetta – mantieni R2 + muovi R3 verso destra 2 volte (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso destra 2 volte (Xbox)

Foto – mantieni R2 + premi Quadrato (Playstation) / mantieni RT + premi X (Xbox)

Ninna nanna – mantieni R2 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni RT + premi Y (Xbox)

Bacia l’anello - mantieni R2 + premi 2 volte Triangolo (Playstation) / mantieni RT + premi 2 volte Y (Xbox)

Tuffo volante – mantieni R1 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Karate – mantieni R1 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso destra (Xbox)

Salto e calci – mantieni R1 + mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso il basso (Xbox)

Maori – mantieni L1 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso destra (Xbox)

Poppante – mantieni L1 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Mosse finali - Selezione 7

Cammina come me – mantieni L1 + mantieni R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Al galoppo – mantieni L1 + premi R3 (Playstation) / mantieni LB + premi R (Xbox)

Calma (offline) - mantieni L1 + premi 2 volte Triangolo (Playstation) / mantieni LB + premi 2 volte Y (Xbox)

Telefonata – mantieni L1 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Moto – mantieni L1 + mantiene R3 verso il basso (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso il basso (Xbox)

Bella lì! - mantieni L1 + muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Muevelo – mantieni L1 + muovi R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Se volete saperne di più sul gioco e sulle novità introdotte, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di FIFA 23. Se invece avete già acquistato il gioco e volete alcuni consigli per migliorare, ecco a voi la guida con tutti i trucchi per vincere le partite in FIFA 23.