FIFA 23, come sarà il gameplay? EA svela data e ora del trailer Deep Dive

Dopo aver dato ufficialmente il via al valzer di annunci riguardanti FIFA 23 con il Reveal Trailer e l'apertura dei preordini, Electronic Arts fissa la data e l'ora del video Deep Dive con tutte le novità che interesseranno il gameplay dell'ultimo simulatore calcistico di EA Sports su licenza FIFA.

Il prossimo filmato confezionato dall'azienda statunitense, di conseguenza, si focalizzerà interamente sulle innovazioni e sulle sorprese dell'esperienza di gioco da vivere sui campi di calcio virtuali di FIFA 23.

Il Deep Dive, presumibilmente, svelerà nuovi dettagli sull'HyperMotion Technology, il sistema che, giunto ormai alla sua versione 2.0, consente agli sviluppatori nordamericani di restituirci un gameplay con movimenti più naturali e realistici.

In quest'ottica rientrano gli interventi compiuti sulla gestione della fisica dei contrasti, sul controllo della palla e sulle animazioni degli atleti, tutti aspetti che, si spera, avremo modo di approfondire seguendo il prossimo evento multimediale pianificato da EA per le ore 17:58 italiane di domani, mercoledì 27 luglio.

Nell'attesa di scoprire tutti i segreti del gameplay di FIFA 23, vi ricordiamo che il prossimo kolossal calcistico di EA è previsto al lancio per il 30 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Nintendo Switch ma nella sola Legacy Edition. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere questo approfondimento sulla prima prova di FIFA 23, con tutte le analisi di Giuseppe Arace sull'offerta ludica e contenutistica confezionata da Electronic Arts prima del cambio di nome della serie in EA Sports FC.