FIFA 23 come giocare in anticipo prima dell'uscita

Si può giocare a FIFA 23 prima della data di uscita del 30 settembre? Assolutamente sì e ci sono due modi per farlo, sia su console PlayStation e Xbox che sulla piattaforma PC, mentre al momento non sembra esserci alcun accesso anticipato su Nintendo Switch.

Come giocare prima a FIFA 23

Se volete giocare prima a FIFA 23 vi consigliamo di abbonarvi a EA Play, in questo modo avrete a disposizione dieci ore di gioco anticipato a partire dal 27 settembre 2022, tre giorni prima del lancio fissato per il 30 settembre. La demo anticipata sarà disponibile per gli abbonati EA Play su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S e EA Play PRO su PC. Da segnalare EA Play in offerta a 99 centesimi per un mese fino al 4 agosto.

In alternativa è possibile giocare in anticipo prenotando FIFA 23 Ultimate Edition, questa versione speciale del gioco di calcio EA Sports include:

Eroe FUT FIFA World Cup

4600 FIFA Points

Accesso anticipato di 3 giorni a partire dal 27 settembre 2022

Oggetto Da tenere d'occhio FUT

Giocatore TOTW 1 e Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale sulle novità del gameplay di FIFA 23, ultimo gioco di calcio Electronic Arts ad utilizzare il nome FIFA, dal 2023 la compagnia si concentrerà sul nuovo EA Sports FC.