FIFA 23: come risolvere l'errore 'Avvio Protetto' della demo su PC

FIFA 23 non è ancora ufficialmente arrivato sul mercato, ma un piccolo assaggio della nuova simulazione calcistica di Electronic Arts è disponibile tramite la versione di prova di 10 ore a cui hanno accesso gli abbonati a EA Play e EA Play Pro (anche tramite Xbox Game Pass).

Alcuni giocatori che non vedevano l'ora di scoprire le novità di questa nuova iterazione della serie sportiva, stanno però incappando in alcuni errori tecnici. Se già su Xbox Game Pass sono stati riscontrati impedimenti con la demo di FIFA 23, non è da meno la versione PC che sta dando alcuni grattacapi agli utenti.

In particolare, sembra che un problema legato al sistema anti-cheat adottato da Electronic Arts per il suo titolo stia facendo scaturire un errore per cui non è possibile avviare la demo.

Il messaggio di errore evidenzia che l'Avvio Protetto non è abilitato sul PC in questione, ma c'è una soluzione per questo, che sembra aver funzionato già per molti giocatori. Per correggere l'errore "Secure Boot" dell'anti-cheat di EA seguiti i seguenti passi:

Aprire la cartella dove avete installato la demo;

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle icone di Origin e FIFA 23 (i file .exe);

Seleziona "Proprietà"; nella scheda Compatibilità, quindi selezionare l'opzione "Esegui questo programma come amministratore".

Questo semplice fix ha risolto il problema a diversi utenti, ma Electronic Arts non ha ancora diffuso un workaround ufficiale. Non c'è quindi certezza assoluta che questo metodo funzioni per tutti. Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come cambiare il nome alla vostra squadra di FIFA 23.