FIFA 23, come risolvere l'errore Avvio Protetto su PC? La guida definitiva

Se avete già provato a risolvere l'errore Avvio Protetto di FIFA 23 su Windows 11 senza troppo successo, non temete: non siete soli. Dopo qualche tentativo e diverse piattaforme utilizzate, però, potremmo essere vicini a una soluzione valida per tutti.

Il problema, almeno in parte, non sembrerebbe riguardare direttamente l'anti-cheat, bensì ciò che ne impedisce il funzionamento su Windows 11 per via di una mancata individuazione del Secure Boot.

Anche su macchine correttamente configurate con Avvio Protetto attivo, infatti, la problematica continuava a persistere.

Per risolvere il problema, è stato necessario attivare un'opzione nel BIOS, quindi armiamoci di pazienza e cerchiamo di capire come orientarci!

Per prima cosa, cerchiamo di capire se Secure Boot è attivo. Se ne siete già a conoscenza potete saltare questo passaggio. Se volete scoprirlo, invece, è sufficiente utilizzare la ricerca di Windows 11 e scrivere System Information. Nella finestra che vi si aprirà, circa a metà altezza nella colonna a destra, troverete "Stato avvio protetto".

Se è attivo passate oltre, altrimenti sarà necessario uno step aggiuntivo: dalle Impostazioni di sistema, selezionare nella colonna a sinistra la voce Sistema e da qui Avvio avanzato, cliccando sul tasto "Riavvia ora".

Nella schermata blu dopo il riavvio, premere Risoluzione problemi, poi Opzioni avanzate e infine Impostazioni Firmware UEFI. Una volta avviato, le istruzioni saranno differenti a seconda del produttore della scheda madre. Per AsRock, MSI e Asus, per esempio, le opzioni di "Secure Boot" sono presenti nella sottosezione "Security", mentre su piattaforma Gigabyte è necessario navigare fino a "Boot". Chiaramente è possibile che sussista una variabilità relativa anche all'interno del portfolio dei singoli produttori: in tal senso, non possiamo assicurare l'assoluta universalità di questo itinerario.



Se non è possibile attivare Secure Boot, occorre verificare due aspetti: il primo riguarda la generazione delle Secure Keys. Su gran parte delle schede madri questo è possibile farlo dalla stessa sezione di Secure Boot, semplicemente andando alla ricerca della voce "Install default secure boot keys" (verificato su AsRock) o "Install default PK" (Asus). Su MSI, è probabile che la si trovi nel contesto delle opzioni Secure Boot, rispondente alla voce "Enroll factory default keys". Su altri sistemi, è necessario spuntare "Factory Key Provision". A ogni modo, le opzioni si richiamano tra loro in maniera piuttosto evidente, perciò non faticherete a trovarle.



Il secondo aspetto che potrebbe impedire l'attivazione dell'Avvio Protetto è la presenza del Compatibility Support Module, o CSM. Si tratta di un modulo che consente il supporto ad ambienti BIOS precedenti rispetto all'attuale firmware UEFI. In sostanza, una sorta di emulatore BIOS che consente il supporto a vecchi sistemi operativi non compatibili con UEFI. Attenzione però: se avete unità di archiviazione avviabili con CSM, disattivando quest'opzione è possibile che diventino inaccessibili, pertanto sarà necessario formattarli perdendo i dati al loro interno. Per questo motivo, è caldamente consigliato eseguire questo passaggio solo se strettamente necessario e su una nuova installazione di Windows 11 oppure dopo opportuno backup dei propri dati.



Adesso, dopo un bel riavvio, non dovreste più avere problemi per giocare alla nuova edizione del gioco di calcio targato EA. A questo proposito, se volete sapere qualcosa in più sulla qualità e il gameplay di questa versione, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di FIFA 23.