FIFA 23: come scaricare la Companion App gratis su PC, Android, iPhone e iPad

Come vi abbiamo già segnalato sulle nostre pagine, la Web App di FIFA 23 è ufficialmente disponibile e permette già di eseguire alcune azioni in vista dell'arrivo dell'Accesso Anticipato. Scopriamo insieme come eseguire il download dell'applicazione sui vari dispositivi supportati.

Come scaricare la Companion App su smartphone e tablet

L'applicazione che consente di accedere al proprio account di FIFA 23 e svolgere alcune funzionalità legate alla gestione del profilo di FIFA Ultimate Team è già disponibile e potete installarla semplicemente accedendo allo store del vostro dispositivo Apple o Android. Va precisato che si tratta di un'app completamente gratuita e non occorre sborsare un solo centesimo per avviare il download.

Ecco di seguito i link per procedere al download dell'applicazione sulle varie piattaforme:

Come scaricare la Companion App su PC

A differenza di quanto visto sui dispositivi Apple e Android, la versione PC della Companion App di FIFA 23 non richiede alcun tipo di download ed occorre un semplice browser web per potervi accedere. A prescindere dal programma utilizzato, non dovete fare altro che raggiungere il sito ufficiale di FIFA 23 creato da EA Sports ed effettuare l'accesso al vostro profilo per visualizzare i medesimi contenuti che si possono trovare anche nell'applicazione per cellulari e tablet. Per velocizzare il raggiungimento del sito, potrebbe essere una buona idea quella di salvarlo tra i preferiti e renderlo visitabile con un semplice click sulla barra dei preferiti.

In attesa che il gioco permetta agli utenti EA Play e agli acquirenti della Ultimate Edition di accedere all'accesso anticipato, sulle nostre pagine potete trovare una guida su come riscattare le ricompense di FIFA 23 tramite la Web App.