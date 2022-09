FIFA 23: come trasferire i Punti FIFA da Ultimate Team 22 a FUT 23

Si possono trasferire i punti di FIFA 22 su FIFA 23? La risposta a questa domanda è sì, i punti in vostro possesso possono essere trasferiti e utilizzati nel nuovo FIFA senza perdere nulla. Ecco come fare per usare i FIFA Points di FIFA 22 su FIFA 23.

La prima cosa da chiarire è che non è possibile utilizzare la Web App o la Companion App di FIFA 23 per trasferire i punti, bisogna quindi necessariamente accedere al gioco da qualsiasi piattaforma per poter trasferire i punti FIFA e visualizzarli poi nelle app.



La prova di dieci ore di FIFA 23 inizia il 27 settembre e da questa data potrete iniziare a trasferire i Punti. Come fare? E' semplicissimo, una volta effettuato il primo login su FIFA 23 con l'account EA riceverete un avviso che ricorderà di trasferire i Punti FIFA, a questo punto vi basterà seguire la procedura per spostare il saldo punti da un gioco all'altro.



Nota bene: potete trasferire i Punti FIFA solamente sulle stesse piattaforme quindi ad esempio non è possibile spostare i FIFA Points da Xbox One a PS5 o da PS4 a Xbox Series X/S o PC. Il trasferimento dei punti non può essere annullato in alcun caso e dunque i punti spostati su FIFA 23 non saranno più disponibili su FIFA 22.