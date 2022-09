FIFA 23: Companion App gratis su iOS e Android, ecco come scaricarla

Dopo aver lanciato la Web App di FIFA 23, Electronic Arts rende ufficialmente disponibile la Companion App di FIFA 23 per dispositivi mobile iOS e Android. Come si scarica e quali sono le funzionalità integrate nell'applicazione? Eccovi tutti i dettagli.

La Companion App ufficiale del kolossal calcistico di EA Sports offre a tutti i giocatori l'opportunità di creare la propria squadra dei sogni e accedere in anteprima all'esperienza offerta da FIFA 23 Ultimate Team.

Attraverso l'app si può personalizzare il proprio Stadio FUT accedendo ai medesimi strumenti offerti dal gioco finale. Sempre grazie alla companion app di FIFA 23 è possibile competere e collaborare in tutti gli Eventi Ultimate Team per sbloccare premi per il proprio Club, con tanto di opzione per tenere traggia dei progressi nelle modalità FUT Champions, Division Rivals e Squad Battles.

Con l'applicazione ufficiale di FIFA 23 si possono anche acquistare e vendere i giocatori sul mercato interagendo con l'intera community di FIFA Ultimate Team, per poi servirsi delle Sfide Creazione Rosa per scambiare i giocatori e ottenere pacchetti, oggetti per il club e nuove Carte FUT.

Per poter utilizzare correttamente la Companion App di FIFA 23 è necessario accedere all'applicazione con il proprio account FIFA 23 utilizzato su PC o console. Una volta compiuto questo passaggio, bisogna avviare la modalità FIFA Ultimate Team, creare il proprio Club FUT e impostare una domanda e una risposta di sicurezza di FUT su console o PC.