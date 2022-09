FIFA 23: tutte le competizioni esports per il 2023, ecco il calendario ufficiale

FIFA 23 è vicinissimo al lancio per tutti e i giocatori che già vi hanno accesso stanno notando malfunzionamenti per i server; non un debutto eccellente per il calcistico di EA Sports. Il colosso statunitense, nel mentre, ha anche svelato i piani esport per il 2023 pubblicando il calendario ufficiale delle competizioni globali.

A partire dal 17 ottobre assisteremo a una importante novità: la EA Sports Cup. La prima edizione di questo torneo vedrà organizzazioni esports e squadre di calcio professionistiche sfidarsi in una competizione 2v2 della durata di tre mesi, alla quale prenderanno parte anche grandi nomi come Manchester City Esports, Paris Saint-Germain Esports e Fnatic. La fase finale si terrà tra il 16 e il 21 gennaio e vedrà due squadre passare alla FIFAe Club World Cup 2023.

Tra le altre competizioni troviamo poi il tradizionale 1v1 di FGS 23, sempre all’interno della “Road to the FIFAe World Cup 2023”, e i FUT Division Rivals che porteranno i primi classificati agli FGS Regional Online Qualifiers: le cinque squadre migliori si qualificheranno dunque all’FGS 23 Mid-Season Major. Non mancheranno poi le più grandi competizioni calcistiche esport: eSerie A TIM per il Belpaese, ePremier League, Virtual Bundesliga, ma anche CONMEBOL eLibertadores e eChampions League. Insomma, c’è calcio digitale per tutti i gusti!

Sam Turkbas, Fifa Esports Commissioner, ha dichiarato: “La raccolta di FGS delle migliori star del mondo, delle migliori organizzazioni di eSport, dei migliori club di calcio, leghe e confederazioni mostrerà la prossima generazione di eSport sulla strada verso la Fifae World Cup 2023. Quando si combina il potere delle star con un robusto ecosistema che offre ai giocatori di tutto il mondo l’opportunità di diventare la prossima grande novità, questo è sicuramente il più grande anno nella storia del franchise”.

Infine, vi rimandiamo alla recensione di FIFA 23.