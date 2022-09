FIFA 23: cosa vuol dire Legacy Edition e cosa cambia?

FIFA 23 uscirà il 30 settembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC. Il calcistico targato Electronic Arts arriverà anche su Nintendo Switch, ma in versione Legacy Edition. Cosa significa questa denominazione e quali sono le differenze con le altre edizioni?

Per Legacy Edition si intende una versione del gioco senza alcun cambiamento di gameplay o grafico rispetto all'anno precedente, cioè FIFA 22. Probabilmente per motivi di carattere tecnico il nuovo capitolo della saga di EA non verrà infatti aggiornato in alcun modo, riproponendo una versione identica a quella che l'ha preceduta, così come già accaduto lo scorso anno.

A cambiare saranno quindi le rose e i campionati, che terranno ovviamente conto sia degli spostamenti di mercato della nuova stagione, sia di promozioni in categorie superiori di specifiche squadre. Per la nuova edizione la novità più sostanziosa è rappresentata dall'introduzione delle squadre di club femminili, alle quali si aggiunge una nuova interfaccia utente così come annunciato dall'azienda americana.

