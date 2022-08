FIFA 23, niente cross-play al lancio per Pro Club e VOLTA: EA spiega perché

Lo sviluppatore capo delle modalità Pro Club e VOLTA di FIFA 23, Richard Walz, si affaccia sulle pagine del sito ufficiale di EA Sports per confermare l'assenza del cross-play al lancio per queste due importanti modalità.

L'esponente del team di sviluppo di EA prende spunto dall'ultimo video di FIFA 23 su Pro Club e VOLTA per spiegare come "condivido il vostro desiderio di vedere il cross-play nei Pro Club e comprendo la frustrazione provata da chi non lo vedrà incluso al lancio di FIFA 23. Anche se siamo entusiasti del lavoro che stiamo svolgendo sul cross-play di FIFA 23, riconosciamo anche che c'è ancora del lavoro da fare per raggiungere il pieno potenziale del cross-play nella modalità Pro Club, come il miglioramento del matchmaking che consentirà agli amici su piattaforme diverse della stessa generazione di giocare insieme".

Walz rimarca il concetto e specifica che "con la portata di una caratteristica così importante, il nostro obiettivo è quello di offrirvi la migliore esperienza possibile. Mentre guardiamo al futuro del cross-play, ci concentreremo sul potenziamento del matchmaking nelle modalità Pro Club, VOLTA e nella cooperativa di FIFA Ultimate Team, nonché sul sistema di inviti nelle lobby multipiattaforma e, più in generale, sul matchmaking multipiattaforma dei Pro Club".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle novità della Carriera di FIFA 23.