FIFA 23 demo: c'è un trucco per estendere la durata della prova di 10 ore?

Sappiamo che FIFA 23 non avrà una demo ma in ogni caso sarà comunque possibile provare il gioco gratis prima dell'uscita grazie alla prova gratis EA Play di 10 ore. Ma c'è un modo per giocare di più? Esiste un trucco per estendere la durata della demo di FIFA 23?

Purtroppo, al netto di eventuali bug o exploit che potrebbero essere scoperti nei prossimi giorni, al momento non c'è nessun modo per estendere la durata della prova di FIFA 23, fissata a 10 ore per tutti. Electronic Arts ribadisce che "non possiamo reimpostare o prolungare il tempo delle versioni di prova EA Play, né possono farlo gli altri team di assistenza."



EA suggerisce due "trucchi" per ottimizzare il tempo di gioco della prova di FIFA 23:

Scaricare il gioco completamente prima di avviare la versione di prova

Assicurarsi di uscire completamente dal gioco. Il tempo continua a scorrere lasciando aperto il gioco per dedicarsi ad altro

Le dieci ore di gioco effettive, dunque assicuratevi di chiudere l'app per preservare tempo prezioso che potrete spendere poi in-game. Il limite di dieci ore è valido su tutte le piattaforme e in qualsiasi condizione, non ci sono come detto modi per prolungare la durata della demo.Nel frattempo è uscita la Web App di FIFA 23 , indispensabile per iniziare a gestire la propria squadra FIFA Ultimate Team prima del lancio.