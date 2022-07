FIFA 23: ci sarà una demo prima del lancio ufficiale?

FIFA 23 è stato ufficialmente svelato da Electronic Arts, che si prepara a portare avanti la sua serie calcistica a partire dal prossimo 30 settembre su PC, Google Stadia, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. La compagnia ha già rivelato dettagli su tutte le edizioni di FIFA 23, ma sappiamo se sarà disponibile anche una demo prima del lancio?

Non ci sono ancora risposte certe, ma con tutta probabilità, come già accaduto con FIFA 22, anche quest'anno EA non pubblicherà alcuna demo antecedente il debutto ufficiale del gioco. Si tratta infatti di una tendenza ormai consolidata da FIFA 21, e che ha visto lo studio americano lasciarsi alle spalle i lavori sulla versione gratuita per concentrarsi sull'ottimizzazione del prodotto finale.

In ogni caso, sempre come accaduto con il predecessore, una prova di 10 ore in anteprima sarà probabilmente disponibile per tutti gli abbonati al servizio EA Play, che potranno così usufruire di tutte le feature del titolo per poi decidere infine se acquistarlo oppure no. Non conosciamo ancora le tempistiche riguardanti queste modalità, ma pare che la scelta sembra aver ormai convinto EA ad escludere completamente la versione demo tradizionale del titolo calcistico.

Si tratta comunque di informazioni non confermate, e solo la parola di EA metterà fine alle speculazioni. In attesa di aggiornamenti, scopriamo se FIFA 23 arriverà su Xbox Game Pass e PlayStation Plus al lancio.