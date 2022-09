FIFA 23 demo: quando esce la prova gratis del gioco di calcio EA?

La demo di FIFA è stata per tanti anni croce e delizia per gli appassionati del gioco di calcio targato EA Sports, da qualche tempo la demo non esiste più e l'unico modo per giocare in anticipo è quello di abbonarsi a EA Play o prenotare la Ultimate Edition.

Gli abbonati EA Play potranno iniziare la prova di dieci ore a partire dal 27 settembre, lo stesso giorno gli abbonati EA Play PRO o coloro che hanno prenotato FIFA 23 Ultimate Edition potranno iniziare a giocare in anticipo con la versione completa.

Electronic Arts sottolinea che "se hai un abbonamento EA Play, puoi giocare a una versione di prova di FIFA 23 per 10 ore a partire dal 27 settembre su PC, PlayStation o Xbox. I progressi della versione verranno mantenuti nel gioco completo se deciderai di acquistarlo usufruendo dello sconto del 10% riservato agli abbonati."

Assicuratevi di aver scaricato interamente il file prima di avviare la prova e inoltre ricordatevi di uscire completamente dal gioco poiché il tempo totale continua a scorrere lasciando il gioco aperto, contribuendo così a raggiungere il tetto delle dieci ore di prova. FIFA 23 esce il 30 settembre su PlayStation 4, PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, disponibile anche su Nintendo Switch in versione Legacy Edition.