FIFA 23, il Title Update 9 è disponibile: quali sono le novità?

Si è fatto attendere più del previsto, ma alla fine il Title Update 9 è finalmente arrivato in FIFA 23, per giunta con un giorno di anticipo rispetto al termine ultimo promesso da EA Sports la scorsa settimana. Andiamo alla scoperta delle principali novità dell'aggiornamento.

Novità contenutistiche

Partiamo dalle novità contenutistiche, che riguardano la sfera femminile del calcio giocato grazie all'aggiunta dell'UEFA Women's Champions League (UWCL) e della National Women's Soccer League (NWSL), due tra le maggiori competizioni del calcio femminile, la prima europea, la seconda statunitense. Un'aggiunta più che gradita, dal momento che fino ad oggi i giocatori di FIFA 23 potevano prendere parte solamente alla Barclays Women's Super League inglese e alla Division 1 Arkema francese. Si tratta inoltre di un passo in avanti non indifferente rispetto agli episodi degli anni scorsi, che includevano solamente le nazionali.

La licenza della UWCL ha portato con sé anche le quattro squadre europee finora mancanti, ossia Juventus, Eintracht Francoforte, Wolfsburg e Real Madrid . La UWCL è completamente giocabile in Calcio d'inizio e Modalità Torneo;

. La UWCL è completamente giocabile in Calcio d'inizio e Modalità Torneo; Con la NWSL sono arrivate tutte e 12 le compagini della manifestazione e quattro stadi. La NWSL è giocabile in Calcio d'inizio, Modalità Torneo, Amichevoli Online e Stagioni Online (Testa a Testa e Co-Op).

Novità di gameplay

Il Title Update 9 ha introdotto degli aggiornamenti a vari aspetti del gameplay, tra cui il movimento dei giocatori, le intercettazioni mentre si fronteggia l'avversario, i contrasti, i passaggi tesi rasoterra e altro ancora. Nel dettaglio:

I giocatori con archetipo AcceleRATE Esplosiva ora accelerano un po' più velocemente all'inizio dello scatto (PlayStation 5, Xbox Series X e PC);

Quando un giocatore che fronteggia l'avversario intercetta palla, ora sarà in grado di controllarla meglio invece di farla schizzare via;

Aumentata la precisione dei passaggi tesi rasoterra verso i compagni posizionati di fronte al portatore di palla quando quest'ultimo non è pressato;

Migliorata la logica contestuale per determinare se una richiesta di contrasto in piedi deve portare a un contrasto in piedi o a spingere/strattonare l'avversario;

Aumentata leggermente la probabilità di imprimere effetto alla palla in occasione di un tiro potente.

Oggi 22 marzo ha segnato anche il debutto della Squadra della Settimana 21 di FIFA 23 Ultimate Team : nell'Undici Titolare c'è anche Victor Osimhen del Napoli.