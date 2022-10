FIFA 23: disponibile il primo Title Update su PC, ecco cosa cambia

FIFA 23 è disponibile in tutto il mondo già da alcuni giorni, ma Electronic Arts continua a lavorare per apportare correzioni e modifiche all'ultima incarnazione della sua simulazione calcistica.

EA Sports ha da poco pubblicato il primo Title Update per la versione PC di FIFA 23, disponibile su Steam, Origin ed Epic Games Store.



Come svelano le patch notes distribuite dal team di sviluppo, l'aggiornamento ha risolto alcuni dei seguenti messaggi di errore visualizzati dai giocatori durante il tentativo di avviare il titolo: "Mancato aggiornamento del processo", "Impossibile adottare il servizio di sistema", "L'applicazione ha riscontrato un errore irreversibile." Migliorato un problema di stabilità che poteva verificarsi durante la connessione di un dispositivo con force feedback durante la riproduzione del titolo. Si tratta in definitiva di una patch correttiva, che non introduce novità dal punto di vista contenutistico.

EA Sports ha ammesso di "comprendere la frustrazione della community PC" di FIFA 23, motivo per il quale continuerà a monitorare le eventuali riproposizioni degli errori di cui sopra e a lavorare per migliorare tutti gli altri aspetti tecnici del gioco.

Nonostante sia stato vittima di review bombing a causa delle problematiche legate all'anti-cheat di EA, FIFA 23 ha conquistato tre posizioni della top 10 di Steam.