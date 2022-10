FIFA 23 domina ancora la classifica UK, Nier Automata per Switch entra in Top 10

Alla fine senza grosse sorprese, FIFA 23 si conferma al top della classifica di vendite relative al Regno Unito. Il titolo calcistico di Electronic Arts conferma quindi il risultato dei sette giorni precedenti e, con tutta probabilità, continuerà ad essere un grande protagonista in UK anche nei prossimi mesi.

Del resto, con oltre 10 milioni di giocatori per FIFA 23 nella settimana di lancio, è chiaro che l'ultimo capitolo della serie rivestirà un ruolo di primo piano tra le preferenze del pubblico, non solo sul suolo britannico. In seconda posizione si conferma invece Splatoon 3, che continua così a registrare ottimi risultati commerciali, mentre il gradino più basso del podio viene occupato dal sempreverde Mario Kart 8 Deluxe.

La nuova Top 10 vede in ogni caso due nuovi ingressi lato Nintendo Switch: i porting di Nier Automata e No Man's Sky si piazzano rispettivamente in sesta e nona posizione, segno di come questi giochi fossero molto attesi anche dal pubblico Nintendo nonostante le versioni originali abbiano già alcuni alle sulle spalle. Esce invece dalla classifica Horizon Forbidden West dopo i buoni risultati delle charts precedenti. Di seguito la nuova Top 10 completa:

FIFA 23 Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Nintendo Switch Sports Nier Automata The End of YoRHa Edition Minecraft Grand Theft Auto V No Man's Sky (Switch) Leggende Pokémon Arceus

Sempre a proposito del primo classificato, EA ha rivelato per errore la modalità World Cup di FIFA 23, con le prime immagini che sono finite in rete.