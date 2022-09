FIFA 23 con DualSense e contenuti FUT: data per il nuovo bundle PS5

FIFA 23 si prepara al calcio d'inizio fissato per il 30 settembre, giorno in cui sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, oltre che in versione Legacy Edition per Nintendo Switch. Per cavalcare l'onda del lancio, Sony ha preparato un vantaggioso bundle per i giocatori PlayStation.

A partire dal 17 ottobre 2022 sarà disponibile in tutta Italia, presso rivenditori selezionati, un bundle che mette a disposizione il gioco completo, un DualSense PS5 e contenuti aggiuntivi per la modalità FUT. Si tratta di un'offerta molto allettante per i giocatori PS5, che in questo modo possono portarsi a casa un altro controller (perfetto per le partite in multiplayer locale con il titolo Electronic Arts) oltre a ricevere vantaggi per l'opzione di gioco più gettonata dagli utenti di FIFA (ecco a tal proposito tutte le novità di FUT in FIFA 23).

Da tenere comunque presente che il bundle sarà disponibile solo in seguito all'uscita di FIFA 23, ma se non avete in programma di prenderlo subito il giorno del lancio, l'offerta preparata da Sony potrebbe essere la giusta occasione per darsi al calcio virtuale di EA. Al momento non è stato comunicato il prezzo del pacchetto, ma aggiornamenti in merito non tarderanno ad arrivare.

Curiosi di scoprire chi sono gli atleti più forti del gioco? Ecco la Top 100 dei migliori giocatori di FIFA 23 con gli overall, tra gli altri, di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo.