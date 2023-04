FIFA 23: c'è Cristiano Ronaldo nel nuovo pacchetto gratis per Prime Gaming

Twitch ed EA Sports non hanno ancora smesso di elargire regali a tutti i giocatori di FIFA 23 che sono provvisti di un abbonamento a Prime Gaming, un vantaggio che risulta essere incluso anche in Amazon Prime. Scopriamo assieme cosa offre il settimo pacchetto gratis di questa stagione calcistica!

Fino al 22 maggio 2023 i giocatori di FIFA 23 abbonati a Prime Gaming possono riscattare il Pacchetto Prime Gaming #7, il settimo dei dodici regali che EA Sports e Twitch stanno offrendo mese dopo mese. In questo pacchetto, riscattabile solamente su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, è possibile trovare il campione portoghese dell'Al-Nassr Cristiano Ronaldo in prestito per un totale di venti partite, oltre a diversi giocatori Oro rari, un paio di Scelte Giocatore con TOT minimo 82+ e diversi consumabili.

FUT 23 | Pacchetto Prime Gaming #7 (aprile 2023)

7 Giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 Consumabili rari

1 Prestito giocatore Lionel Messi per 20 partite

Per ottenerlo è sufficiente recarsi a questo indirizzo, cliccare sul pulsante "Riscatta ora" e seguire la procedura di collegamento tra l'account Amazon iscritto a Prime e l'account EA Sports che viene impiegato per per giocare a FIFA 23 Ultimate Team. L'iniziativa proseguirà a cadenza mensile fino a settembre, per un totale di 12 pacchetti gratis.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team ci sono le carte Trophy Titans, che celebrano alcune delle Icone e degli Eroi più titolati della storia del calcio.