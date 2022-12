FIFA 23: c'è Messi nel nuovo pacchetto gratis con Prime Gaming!

EA Sports e Twitch continuano ad elargire regali a tutti i giocatori di FIFA 23 abbonati a Prime Gaming, un vantaggio che ricordiamo essere riservato anche agli iscritti ad Amazon Prime. Scopriamo assieme cosa offre il nuovo pacchetto gratis, giustamente dedicato all'eroe indiscusso dei mondiali di calcio di Qatar 2022.

A partire da oggi 19 dicembre 2022, i giocatori di FIFA 23 abbonati a Prime Gaming possono riscattare il Pacchetto Prime Gaming #3, ossia il terzo dei dodici regali che EA Sports e Twitch stanno elargendo a cadenza mensile. In questo pacchetto (riscattabile esclusivamente su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC), oltre ai giocatori rari Oro e altri consumabili è possibile trovare anche Lionel Messi in prestito per 20 partite, un chiaro omaggio al sette volte Pallone d'Oro che ha condotto l'Argentina verso la vittoria del terzo mondiale della sua storia.

FIFA 23 Ultimate Team | Pacchetto Prime Gaming #3

7 Giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 Consumabili rari

1 Prestito giocatore Lionel Messi per 20 partite

Per riscattarlo non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante "Riscatta ora". Se è la prima volta che approfittate di questo vantaggio, il sistema vi accompagnerà passo dopo passo nella procedura di collegamento tra l'account Twitch con cui siete iscritti a Prime Gaming e l'account EA Sports che utilizzate per giocare a FIFA 23. Una volta riscattati, gli oggetti del Pacchetto Prime Gaming #3 consegnati al gioco rimarranno vostri per sempre, anche dopo la scadenza dell'abbonamento a Prime.

Lo sapete che FIFA 23 aveva già previsto la vittoria dell'Argentina ai mondiali di calcio del Qatar?