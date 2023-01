FIFA 23, c'è un nuovo pacchetto gratis con Prime Gaming: come riscattarlo

Nel bel mezzo della campagna TOTY di FIFA 23, EA Sports e Twitch non si sono dimenticate di rinnovare la loro promozione elargendo un nuovo regalo a tutti i giocatori di FUT abbonati a Prime Gaming, un vantaggio che ricordiamo essere incluso pure in Amazon Prime. Scopriamo assieme cosa offre il nuovo pacchetto dedicato ad un campione del Liverpool.

I giocatori di FIFA 23 abbonati a Prime Gaming possono ora riscattare il Pacchetto Prime Gaming #4, ossia il quarto dei dodici regali che EA Sports e Twitch stanno elargendo a cadenza mensile. In questo nuovo pack riscattabile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, oltre ai giocatori rari Oro e ad altri consumabili è possibile trovare anche Mohamed Salah in prestito per 20 partite: l'attaccante egiziano del Liverpool non sta attraversando una grande momento, ma è sicuramente meritevole di un posto sotto ai riflettori.

FIFA 23 Ultimate Team | Pacchetto Prime Gaming #4

7 Giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 Consumabili rari

1 Prestito giocatore Mohamed Salah per 20 partite

Per riscattarlo dovete recarvi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante "Riscatta ora". Se è la prima volta che approfittate di questo vantaggio, il sistema avvierà la procedura automatica per il collegamento tra l'account Twitch con cui siete iscritti a Prime Gaming e l'account EA Sports che utilizzate per giocare a FIFA 23. Una volta riscattati, gli oggetti del Pacchetto Prime Gaming #4 consegnati al gioco rimarranno vostri per sempre, anche dopo la scadenza dell'abbonamento a Prime.

Nel frattempo, prosegue la campagna TOTY di FIFA 23 Ultimate Team: ieri 24 gennaio nei pacchetti sono arrivati il portiere e i difensori del Team of the Year, affiancati per l'occasione dal Team 2 delle Icone TOTY. Domani 26 gennaio verranno inseriti tutti i giocatori della Squadra dell'Anno in un colpo solo, mentre venerdì 27 gennaio toccherà al dodicesimo uomo, le cui votazioni sono ora in corso in-game: chi avete scelto tra il difensore João Cancelo, il centrocampista Federico Valverde e l'attaccante Erling Haaland?