FIFA 23: EA rivela i requisiti minimi e consigliati ufficiali per PC

Electronic Arts ha alzato il sipario su FIFA 23, rivelando diversi dettagli sui contenuti della nuova iterazione del brand e confermandone l'uscita sul mercato per il 30 settembre 2022 non solo su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ma ovviamente anche su PC.

Proprio a proposito di quest'ultima versione, EA Sports ha comunicato quali sono i requisiti minimi e consigliati ufficiali per il suo nuovo titolo calcistico, in modo così da poterselo godere al meglio e senza problematiche di sorta. Ecco di seguito tutto il necessario per avviare FIFA 23 sui vostri PC:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore (AMD): Ryzen 5 1600 o equivalente

Processore (Intel): Core i5 6600k o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon RX 570 o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 1050 Ti o equivalente

DirectX: 12 o equivalente

Connessione online: 512 KBPS minimo

Spazio libero disponibile nell'hard drive: 100 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore (AMD): Ryzen 7 2700X o equivalente

Processore (Intel): Core i7 6700 o equivalente

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon RX 5600 XT o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 1660 o equivalente

DirectX: 12 o equivalente

Connessione online: 512 KBPS minimo

Spazio libero disponibile nell'hard drive: 100 GB

Nel frattempo il colosso americano ha confermato che in FIFA 23 non ci saranno squadre russe. Ecco inoltre tutte le novità rivelate su FIFA 23, dalle novità di Hypermotion 2 alle coppe del mondo.