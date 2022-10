FIFA 23 e l'errore del pacchetto con i FUT Heroes: ora tutti ne esigono uno

Come ormai ben saprete, nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di molto spiacevole per i possessori di FIFA 23, dal momento che EA ha messo in vendita per errore un pacchetto contenete un FUT Hero assicurato a soli 25.000 crediti.

Il fatto che solo una porzione di giocatori siano riusciti ad approfittare del banale errore di Electronic Arts ha avuto un impatto notevole sull'economia di gioco, con oscillazioni vertiginose dei prezzi delle carte nel mercato globale. Vista la situazione, quindi, i giocatori stanno mostrando il proprio disappunto sui social, chiedendo a gran voce che la possibilità di acquistare quel pacchetto venga data a chiunque. In questo modo, i danni arrecati dalla problematica verrebbero parzialmente ammortizzati e tutti sarebbero felici di aggiungere uno di questi rari calciatori alla propria collezione.

Per il momento, Electronic Arts se ne sta in completo silenzio e non vi sono comunicazioni ufficiali in merito all'accaduto. Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore, quando il colosso del mercato videoludico prenderà posizione in merito alla vicenda e farà sapere come provvederà a sistemare le cose.

In attesa di una dichiarazione degli sviluppatori, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli per creare una squadra vincente in FIFA 23 Ultimate Team.