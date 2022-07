FIFA 23 esce anche su PlayStation 4 o solo su PS5, PC e Xbox Series X?

L'estate è da sempre il momento propizio per annunciare il nuovo gioco di FIFA, secondo alcuni leak il gioco verrà presentato a luglio e FIFA 23 uscirà il 30 settembre, sempre stando ai soliti bene informati. Ma su quali console esce FIFA 23?

Al momento, come detto, EA non ha ancora presentato ufficialmente FIFA 23 e dunque le piattaforme di riferimento non sono ancora state svelate ma non ci sono dubbi di alcun tipo sul fatto che il prossimo (e ultimo) gioco della serie FIFA arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

FIFA 23 uscirà su PS5, PC, Xbox Series X/S, Android, dispositivi iPhone e iPad, Nintendo Switch e certamente anche su PlayStation 4 e Xbox One. Nel caso dell'edizione Nintendo Switch ci troveremo di fronte ad una edizione Legacy come già avvenuto negli ultimi anni e lo stesso potrebbe accadere su PS4 e Xbox One, con queste versioni che godranno solamente dell'aggiornamento delle rose e delle licenze ma che non includeranno le novità delle edizioni destinate a PC e console current-gen.

Questa è solamente una ipotesi, ricordiamo in ogni caso che FIFA 23 sarà l'ultimo gioco FIFA di Electronic Arts, dal prossimo anno la compagnia abbandonerà la licenza FIFA e pubblicherà EA Sports FC, mantenendo buona parte delle licenze attualmente in uso ad esclusione degli eventi organizzati dalla federazione, come la Coppa del Mondo.