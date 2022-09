FIFA 23 al fischio d'inizio: il calcio spettacolo secondo Electronic Arts

FIFA 23 è pronto per regalare nuove emozioni calcistiche a tutti i suoi appassionati. L'ultima iterazione del brand targato Electronic Arts, che dall'anno prossimo sarà noto come EA Sports FC, vuole chiudere al meglio la sua lunga corsa pluridecennale: ci sarà riuscito?

La risposta arriva dalla nostra recensione di FIFA 23 e relativa videorecensione che potete trovare in cima alla notizia, pronte ad illustrarvi tutte le caratteristiche di questo nuovo episodio della storica serie calcistica di EA. Complessivamente FIFA 23 si dimostra anche stavolta un prodotto di valore, pur senza magari ambire a risultati qualitativi eccezionali. Ma c'è tutto il necessario per intrattenere a lungo i fan, tra carriera, campionati, online e l'immancabile FUT.

Si tratta infatti di uno dei capitoli più ricchi del brand mai realizzati in termini di contenuti, con un quantitativo notevole di squadre tra cui scegliere. In termini di gameplay EA adotta un approccio che mescola simulazione e sfumature di giocabilità arcade, risultando anche in quest'occasione coinvolgente ed immediato per tutti. Salutato FIFA, c'è quindi molta curiosità di scoprire come si muoverà il colosso americano a partire dall'anno prossimo, con l'inizio del suo nuovo brand calcistico e quali cambiamenti potrebbero emergere non solo in termini ludici, ma anche tecnici e di contenuti.

Ma questo è il futuro, concentriamoci ora sul presente: ecco l'orario di sblocco per FIFA 23, relativo in particolare alla Standard Edition del gioco in uscita il prossimo 30 settembre.