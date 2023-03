FIFA 23 FUT Birthday, Team 1 disponibile: aggiornamenti 5 stelle anche per le Icone

EA Sports dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il quattordicesimo compleanno di Ultimate Team lanciando la nuova campagna FUT Birthday in FIFA 23. Per l'occasione, ha messo a disposizione le versioni potenziate di alcuni dei giocatori più in forma del momento e tanti beniamini del passato.

Il FUT Birthday viene celebrato con aggiornamenti a 5 stelle a mosse abilità o piede debole, anche per le nuove Icone FUT Birthday. Inoltre, giocando durante la campagna è possibile ottenere oggetti giocatore e premi a tema mediante il Programma di Scambi FUT Birthday, che consente di scambiare gettoni con una serie di aggiornamenti per l'Ultimate Team.

FUT Birthday | Team 1

Nel Team 1 di FUT Birthday svetta su tutti Bernardo Silva del Manchester City, con un OVR pari a 93 e un aggiornamento 5 Stelle al Piede Debole. Non scherzano neppure Muller del Bayern Monaco con 91 e 5 Stelle alle Mosse Abilità e Marquinos del Paris Saint-Germain con 91 e 5 stelle al Piede Debole.

Icone FUT Birthday | Team 1

Ogni Icona FUT Birthday ripropone una versione di quel giocatore all'apice della carriera, assegnando un aggiornamento permanente alla sua valutazione TOT, oltre alla capacità di eccellere con entrambi i piedi o di esibirsi in nuove abilità.

Programma Scambi FUT Birthday

I Gettoni FUT Birthday possono essere ottenuti ogni giorno fino alla fine della campagna, fissata per il 7 aprile. In totale, all'interno del gioco saranno disponibili 30 gettoni scambi FUT Birthday, ottenibili portando a termine obiettivi selezionati, come Festa primo proprietario, Stelle d'argento e alcuni obiettivi della campagna. Alcuni gettoni scambi potranno essere trovati anche nel negozio FUT, nella galleria stelle Momenti e completando apposite Sfide Creazione Rosa, come le SCR rompicapo e Incontri principali. I gettoni potranno essere scambiati con dei premi tramite le apposite SCR. Ogni premio può essere riscattato una sola volta.

Già che ci siamo, ricordiamo che mercoledì 22 marzo è stato pubblicato il Title Update 9 di FIFA 23, che tra le varie cose ha introdotto due nuove competizioni del calcio femminile, ossia UEFA Women's Champions League (UWCL) e National Women's Soccer League (NWSL). Nei pacchetti, inoltre, possono essere trovati anche i calciatori della Squadra della Settimana 21 di FUT 23.