FIFA 23 FUT Birthday: il Team 2 con Maldini e Vinicious Jr. è disponibile

I festeggiamenti per il quattordicesimo compleanno della modalità Ultimate Team proseguono per la seconda settimana consecutiva con la pubblicazione di una nuova squadra ricca di campioni, vecchi e nuovi: scopiamo assieme il Team 2 di FUT Birthday appena arrivato nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team.

Prima un breve ripasso: il FUT Birthday porta con sé una serie di aggiornamenti a 5 stelle a mosse abilità o piede debole, anche per le Icone. Durante la campagna è inoltre possibile ottenere oggetti giocatore e premi a tema mediante il Programma di Scambi FUT Birthday, che permette di scambiare gettoni con una serie di aggiornamenti per l'Ultimate Team.

FUT Birthday | Team 2

Icone FUT Birthday | Team 2

Programma Scambi FUT Birthday

I Gettoni FUT Birthday potranno essere ottenuti, fino ad un massimo di trenta, entro e non oltre il termine della campagna fissato per venerdì 7 aprile. Per sbloccarli è necessario portare a termine obiettivi selezionati, come Festa primo proprietario, Stelle d'argento e alcuni obiettivi della campagna. Alcuni gettoni scambi possono anche essere trovati nel negozio FUT, nella galleria stelle Momenti e completando apposite Sfide Creazione Rosa, come le SCR rompicapo e Incontri principali. I gettoni possono essere scambiati con dei premi tramite le apposite SCR. Ogni premio può essere riscattato una sola volta.