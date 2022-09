FIFA 23 FUT: guida al completamento della First XI SBC

Nonostante le semplificazioni al sistema d’intesa della modalità FUT (già spiegato nella nostra anteprima di FIFA 23), il nuovo gioco calcistico di EA Sports atteso per il 30 settembre 2022 continuerà a offrire delle Sfide Creazione Rosa impegnative. Una di queste è la First XI Hybrid Leagues, che prevede l’uso di atleti da campionati diversi. Ecco come funzionano:

FIFA 23 SBC First XI Hybrid Leagues: requisiti da soddisfare

11 campionati in rosa

11 calciatori d’oro

Almeno 7 giocatori rari

Almeno 2 punti intesa su ogni calciatore

Almeno 27 punti intesa complessivi

Data la prima di queste limitazioni, calcolando inoltre che l’intesa di ogni atleta può raggiungere il valore massimo schierando in campo compagni di squadra, di campionato e connazionali, ogni membro della vostra rosa dovrà necessariamente condividere la stessa identità nazionale. Una delle migliori opzioni, in questo senso, è rappresentata dall’Argentina e dai seguenti calciatori attualmente a buon mercato.

FIFA 23 SBC First XI Hybrid Leagues: soluzione della sfida

ATT : Alvarez

: Alvarez ED : Rigoni

: Rigoni ES : Cervi

: Cervi CC (destro) : Dominguez

: Dominguez CC (sinistro) : Miranda

: Miranda CDC : Palacios

: Palacios TD : Tenaglia

: Tenaglia TS : Gomez

: Gomez DC (destro) : Otamendi

: Otamendi DC (sinistro) : Medina

: Medina POR: Benitez

Sapevate che è possibile traferire i vostri punti FIFA da FUT 22 a FIFA 23? Sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire come farlo, ma ricordate che questa pratica non può essere annullata né tantomeno effettuata fra piattaforme diverse tra loro.