FIFA 23 FUT: guida al completamento della SBC Puzzle Master

Tra le Sfide Creazione Rosa più complesse e impegnative messe in campo dal nuovo FIFA 23 nella modalità FUT troviamo la Puzzle Master, che oltre a richiedere incastri particolari pone i giocatori di fronte a limiti non indifferenti. Ecco quali sono i requisiti utili a completarla e una delle migliori soluzioni per portare a casa il risultato.

FIFA 23 SBC Puzzle Master: requisiti da soddisfare

5 campionati in rosa

6 nazionalità in rosa

Non più di due giocatori della stessa squadra

Valutazione minima della squadra a 80

Almeno 20 punti di chimica totale

Per quanto riguarda invece una possibile soluzione a questo rompicapo, il nostro consiglio è come sempre quello di fare affidamento su calciatori che si trovano a buon mercato, così da ottenere il massimo risultato attraverso il minimo sforzo economico. A tal proposito, ecco undici atleti abbordabili da chiunque e coi quali è possibile portare a termine questa sfida.

FIFA 23 SBC Puzzle Master: soluzione della sfida

ATT : Giroud

: Giroud AD : Vela

: Vela AS : Rashford

: Rashford ED : Bowen

: Bowen ES : Barnes

: Barnes CC : (destro): João Moutinho

: (destro): João Moutinho CC (sinistro): Ruben Neves

(sinistro): Ruben Neves DC : Kalulu

: Kalulu DC (destro): Blind

(destro): Blind DC (sinistro): Ginter

(sinistro): Ginter POR: Flekken

Avete già letto la nostra guida ricca di trucchi e consigli utili a creare una squadra vincente nella modalità FUT di FIFA 23? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quali sono i migliori pacchetti FUT disponibili in FIFA 23, ovvero quelli più indicati per massimizzare le vostre chance di trovare i Giocatori Oro più forti di tutto il gioco.