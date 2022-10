FIFA 23: FUT Heroes in un pacchetto da 25.000 crediti, l'errore di EA danneggia il mercato

Nel weekend, Electronic Arts ha pubblicato un nuovo pacchetto FIFA 23 Ultimate Team contenente una carta FUT Heroes al prezzo di 25.000 crediti. Un grande regalo da parte del publisher oppure un clamoroso errore?

Probabilmente la seconda, dal momento che EA ha rimosso il pacchetto dopo pochi minuti, purtroppo però ormai il danno è stato fatto e il mercato è praticamente crollato dal momento che con un grosso quantitativo di carte FUT Heroes di FIFA 23 (a proposito, sapete della collaborazione tra Marvel e EA per le carte FUT? C'è anche Marchisio!) in circolazione, queste ultime hanno perso gran parte del proprio valore.

La community non ha mancato di far sentite la propria voce, c'è chi ha ipotizzato come la stessa EA abbia ricomprato milioni di carte così da risollevare il mercato e chi si è lamentato per non aver avuto la possibilità di comprare questo pacchetto, mentre i possessori di carte FUT Heroes ovviamente si dicono estremamente delusi e amareggiati per questo errore dal momento che le loro carte speciali hanno ora un valore molto più basso.

La situazione è in continua evoluzione, è vero che il pacchetto FUT Heroes da 25.000 crediti è stato rimosso, tuttavia è altrettanto vero che Electronic Arts non ha ancora comunicato nulla di ufficiale in merito alla vicenda. Ci sarà un risarcimento per i giocatori, oppure no? Restiamo in attesa di notizie certe. Nel frattempo, ecco la Squadra della Settimana 3 di FIFA Ultimate Team 23 con Leão e Milinković-Savić.