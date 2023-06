FIFA 23 FUT, è ufficiale: ecco a voi il Team of the Season della Serie A!

Al termine delle votazioni per il TOTS della Serie A di FIFA 23 FUT, Electronic Arts annuncia ufficialmente il Team of the Season con la formazione ideale composta dai migliori calciatori del campionato italiano.

Gli undici migliori interpreti della massima competizione calcistica italiana, come da regolamento, sono stati selezionati partendo dalla lista iniziale di 45 giocatori sottoposta a chi ha partecipato alle votazioni, con un 50% delle preferenze attribuito dalla community e il restante 50% assegnato da una giuria composta dai Direttori delle principali testate giornalistiche sportive, basandosi su criteri di merito sportivo e di correttezza sul terreno di gioco.

Senza ulteriori indugi, eccovi quindi il Team of the Season (TOTS) della Serie A di FIFA 23 Ultimate Team:

Formazione titolare

Wojciech SZCZESNY (Juventus)

Giovanni DI LORENZO (Napoli)

Gleison BREMER (Juventus)

Minjae KIM (Napoli)

Theo HERNANDEZ (Milan)

Sandro TONALI (Milan)

Adrien RABIOT (Juventus)

Nicolò BARELLA (Inter)

Khvicha KVARATSKHELIA (Napoli)

Rafael LEAO (Milan)

Victor OSIMHEN (Napoli)

Riserve

Chris SMALLING (Roma)

Gabriel STREFEZZA (Lecce)

Paulo DYBALA (Roma)

Lautaro MARTINEZ (Inter)

Le Carte FUT con i calciatori che fanno parte della Formazione Titolare e delle Riserve del Team of the Season della Serie A sono disponibili da oggi, venerdì 2 giugno, all'interno di FIFA 23 Ultimate Team. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei calciatori scelti per rappresentare la formazione ideale della stagione 2022/2023 della Serie A italiana. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il Team of the Season FIFA 23 FUT della Liga spagnola.