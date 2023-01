FIFA 23 Future Stars: quando comincia, leak e anticipazioni sulle Stelle del Futuro

La campagna Team of the Year di FIFA 23 è da poco entrata nel vivo, con il lancio simultaneo nei pacchetti dell'Undici Titolare, del Dodicesimo Uomo e delle Menzioni d'Onore, ma c'è già chi pensa al futuro di Ultimate Team: se tutto andrà come previsto, dopo i TOTY ci saranno le Future Stars.

Quella delle Stelle del Futuro è una campagna ben nota a tutti i giocatori di FIFA, che dovrebbe cominciare subito dopo il termine dell'evento Team of the Year, dunque alle 19:00 di venerdì 3 febbraio con il lancio nei pacchetti del Team 1. Per chi non lo sapesse, magari perché ha cominciato a giocare alla simulazione di EA Sports quest'anno, le carte Future Stars premiano i migliori talenti emergenti sotto i 23 anni che, nonostante abbiano già mostrato un grande potenziale, non si sono ancora affermati come stelle mondiali. Le carte solitamente presentano un importante boost alle prestazioni, basato sul valore che le Stelle del Futuro potrebbero raggiungere al culmine della propria carriera.

I primi leak ad opera di FUT Sheriff anticipano inoltre il ritorno dei Gettoni Scambi Stelle dal Futuro. In genere ottenibili in numero limitato (l'anno scorso il massimo è stato 28) mediante Sfide Creazione Rosa, Obiettivi, Squad Battles e Pack, i gettoni possono essere scambiati con dei premi come Oggetti Giocatore Future Stars e pacchetti vari.

Chi otterrà una carta Stelle del Futuro? La lista è ovviamente ancora ignota, ma basandoci su quanto è possibile vedere nei campionati internazionali, tra i papabili potrebbero esserci Jamal Musial del Bayern Monaco, Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund, Rico Lewis del Manchester City e Wilfried Gnonto del Leeds United. Voi su chi puntate?